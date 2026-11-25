Este martes se llevó a cabo la gala de Miss Universo 2026 en Puerto Rico, en la que fue elegida la nueva reina coronada por un año.

Si bien la representante de Puerto Rico se robó todas las miradas y fue coronada reina, un episodio llamó la atención de los espectadores.

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Y es que la mexicana Fátima Bosch, quien fue electa el año pasado, se despidió de su corona con un mensaje que ha identificado al presidente de Colombia Abelardo de la Espriella desde que asumió en el cargo el pasado 7 de agosto.

Al momento de entregar su corona, Bosch mostró una banda de tela, parecida a la que llevan las candidatas para identificar su país, que decía Viva Cristo Rey.

Rápidamente los aficionados recordaron al presidente colombiano, quien ha utilizado esas palabras en sus discursos oficiales como mandatario.

La exreina mexicana dio por terminado su reinado, en el cual se coronó hace un año atrás en Tailandia.

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Y es que Fátima Bosch desde el comienzo de su reinado mostró su fe. Incluso, al ser coronada también escribió el mensaje Viva Cristo Rey.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se quedó con la corona durante la gala final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La elección se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario que recibió a las candidatas de diferentes partes del mundo para disputar uno de los títulos más reconocidos de los certámenes de belleza internacionales.

La nueva reina recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, quien ostentó el título durante el último año. Con este resultado, Puerto Rico se suma al listado de naciones que han conseguido la distinción universal.

La competencia de este año tuvo una atención especial para Colombia y Venezuela, dos países con una importante historia en Miss Universe y cuyas representantes figuraron entre las candidatas que despertaron mayor expectativa antes de la elección.

Por Colombia, María Alejandra López Pérez llegó al certamen con experiencia internacional, luego de conseguir el puesto de segunda finalista en Miss Grand International 2023. Por su parte, Venezuela estuvo representada por Clara Vegas Goetz, modelo y actriz, hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990.