La conmovedora graduación de una adolescente venezolana que perdió a sus padres y hermano tras el doblete sísmico en La Guaira

La historia de Yosiani Pacheco, una adolescente venezolana que perdió a sus padres y a su hermano en los terremotos que afectaron a La Guaira el pasado 24 de junio, tocó el corazón de miles de personas en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Grave denuncia en La Guaira: forenses habrían entregado supuestas cenizas a una familia y meses después hallaron los cuerpos entre los escombros o

La joven compartió el video de su graduación como bachiller, un momento especial que vivió con la ausencia de sus seres queridos.

A través de su cuenta de Instagram, la muchacha publicó las imágenes en las que recibe su título entre lágrimas.

La emoción del logro académico estuvo acompañada por el recuerdo de su familia.

"Papá, mamá y hermano murieron y no me vieron graduarme de bachiller", escribió la adolescente en el mensaje que acompañó el audiovisual.

El video rápidamente llamó la atención de los usuarios y superó las 500.000 reproducciones en Instagram.

La publicación también recibió numerosas muestras de cariño, mensajes de aliento y palabras de solidaridad hacia la joven.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.