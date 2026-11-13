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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Sismo

Estas son las imágenes de evacuaciones tras fuerte sismo este viernes en Colombia

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en Colombia este viernes 13 de noviembre de 2026. (SGC)
Sismo en Colombia este viernes 13 de noviembre de 2026. (SGC)
En algunas de las imágenes se ven evacuaciones en inmediaciones del edificio de la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas.

Varios medios de comunicación en Colombia registran las evacuaciones que este viernes se dieron en el municipio de Chaparral, Tolima, luego un fuerte sismo que azotó a la zona.

En algunas de las imágenes se ven evacuaciones en inmediaciones del edificio de la gobernación del Tolima, la alcaldía de Ibagué y otras edificaciones vecinas.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo en Chaparral se dio a las 3:01 de la tarde y que tuvo una profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-13, 15:01 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, precisó el Servicio.

Algunas personas reportaron que el temblor se sintió en Bogotá en edificaciones de pisos altos.

Chaparral fue también epicentro de un fuerte sismo el pasado 3 de noviembre que tuvo una magnitud de 5,6. Ese temblor se sintió de forma dura en Bogotá.

Los colombianos han estado atentos a nuevos movimientos tras el devastador terremoto que enlutó al país el pasado 10 de agosto.

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Aquel terremoto tuvo una magnitud de 7,4, su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó y dejó 331 muertos.

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