Descartan afectaciones en Táchira tras potente sismo en Colombia

El cuestionado gobernador chavista del estado Táchira, Freddy Bernal, junto a Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, descartó la existencia de víctimas o daños estructurales graves tras el potente sismo registrado en Colombia recientemente.

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Según Bernal, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas en el estado venezolano. Solo se registraron afectaciones leves en mampostería y grietas superficiales que no comprometen las estructuras.

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto, se reportó un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo en Colombia, que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, también se sintió con intensidad en otras partes del territorio nacional como Bogotá, Pereira, Manizales, ciudades en las que se han reportado afectaciones.

Este suceso ya deja víctimas fatales, heridos y desaparecidos, de acuerdo con la información compartida por las autoridades locales.

En cuanto a Venezuela, cabe acotar: 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores, hasta el momento.

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Aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La Guaira, situada en la costa centronorte de Venezuela, a 30 kilómetros al norte de Caracas, se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.