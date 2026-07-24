Venezuela cumple un mes de los devastadores terremotos que azotaron el país y que hasta el momento dejan un saldo de 5.398 muertos

A un mes de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio, el país atraviesa una crisis sin precedentes.

El desastre ha dejado un saldo de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas y pérdidas económicas calculadas en 19.500 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, la zona más golpeada por la tragedia.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, organizaciones nacionales e internacionales calculan que miles de personas siguen desaparecidas.

Algunos de los cadáveres flotan en aguas estancadas en el sótano y otros son visibles, pero están atrapados por pesados bloques de hormigón, señalan los rescatistas. Hace poco rescataron vivos a un gato y un conejo.

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Pisos que antes dividían apartamentos quedaron apiñados entre sí y la única forma de ingresar al interior de la pila de escombros es abriendo orificios en las pesadas láminas de hormigón, algo que requiere de costosa maquinaria especial y personal calificado.

Se necesitan equipos de cortes (oxicortes), generadores eléctricos, rotomartillos y esmeriles, además de personal. La fatiga debilita a los voluntarios que llevan semanas sumergidos en cavernas oscuras con poco oxígeno y llenas de obstáculos.

El Banco Mundial estimó este jueves que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada vigorosa para afrontar la reconstrucción.

Según esta primera evaluación rápida del Banco, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares y la infraestructura enfrentó un total de 5.200 millones de dólares en pérdidas.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

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Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata.

En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada, del orden de 37.000 millones de dólares.

La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será "un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales".

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington.

La evaluación del Banco Mundial sobre las necesidades de costos de reconstrucción asciende aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Antes del terremoto, los estados afectados enfrentaban presiones distintas pero superpuestas", recuerda el informe.