NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Venezuela

Venezuela cumple un mes de los devastadores terremotos que azotaron el país y que hasta el momento dejan un saldo de 5.398 muertos

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
Daños ocasionados por terremotos registrados en Venezuela - Foto: EFE
El desastre ha dejado un saldo de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas y pérdidas económicas calculadas en 19.500 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

A un mes de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio, el país atraviesa una crisis sin precedentes.

El desastre ha dejado un saldo de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas y pérdidas económicas calculadas en 19.500 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, la zona más golpeada por la tragedia.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, organizaciones nacionales e internacionales calculan que miles de personas siguen desaparecidas.

Algunos de los cadáveres flotan en aguas estancadas en el sótano y otros son visibles, pero están atrapados por pesados bloques de hormigón, señalan los rescatistas. Hace poco rescataron vivos a un gato y un conejo.

o

Pisos que antes dividían apartamentos quedaron apiñados entre sí y la única forma de ingresar al interior de la pila de escombros es abriendo orificios en las pesadas láminas de hormigón, algo que requiere de costosa maquinaria especial y personal calificado.

Se necesitan equipos de cortes (oxicortes), generadores eléctricos, rotomartillos y esmeriles, además de personal. La fatiga debilita a los voluntarios que llevan semanas sumergidos en cavernas oscuras con poco oxígeno y llenas de obstáculos.

El Banco Mundial estimó este jueves que los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el mes pasado provocaron unos 19.500 millones de dólares en daños físicos directos, y sugirió una alianza pública y privada vigorosa para afrontar la reconstrucción.

Según esta primera evaluación rápida del Banco, los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, con 9.300 millones de dólares, mientras que los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares y la infraestructura enfrentó un total de 5.200 millones de dólares en pérdidas.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

o

Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata.

En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada, del orden de 37.000 millones de dólares.

La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será "un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales".

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington.

La evaluación del Banco Mundial sobre las necesidades de costos de reconstrucción asciende aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Antes del terremoto, los estados afectados enfrentaban presiones distintas pero superpuestas", recuerda el informe.

Temas relacionados:

Venezuela

Terremoto en Venezuela

Muertos

Emergencia

Desaparecidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un mensaje simbólico": Rafael Nieto sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cauca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Maduro, un verano en Nueva York: el dictador completa 202 días tras las rejas en EEUU tras ser capturado en enero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN | Siguen las sanciones de EE. UU. contra la dictadura castrista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Régimen de Venezuela rechaza que Colombia pueda conducir reconstrucción tras terremotos / FOTO: Canva
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano rechazó propuesta del presidente electo de Colombia para liderar la reconstrucción del país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Régimen de Venezuela rechaza que Colombia pueda conducir reconstrucción tras terremotos / FOTO: Canva
Régimen de Venezuela

Régimen venezolano rechazó propuesta del presidente electo de Colombia para liderar la reconstrucción del país

Jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al mayor general del Cuerpo de Marines de EE. UU. Kevin J. Jarrard y el encargado de negocios de EE. UU. John M. Barrett - EFE
Régimen de Venezuela

"Seguiremos enfocados en salvar vidas y luego seguiremos con la fase dos del plan para Venezuela": encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela

Jugadores de la selección Colombia y la selección de Portugal - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Más que fútbol: sentido minuto de silencio en el partido Colombia vs. Portugal por la tragedia que vive el pueblo venezolano

Benjamin Netanyahu y Zohran Mamdani (EFE)
Zohran Mamdani

Alcalde de Nueva York asegura que está considerando la posibilidad de arrestar a Netanyahu durante una reunión de la ONU

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre