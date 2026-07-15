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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Nicolás Maduro
Programa: Club de Prensa

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Un juez federal aprobó una histórica indemnización de 314 millones de dólares a favor de tres ciudadanos de Estados Unidos que fueron encarcelados en Venezuela y torturados bajo el régimen de Nicolás Maduro. El fallo judicial está basado en una ley federal poco utilizada llamada "ley antiterrorista", que faculta legalmente a las víctimas de organizaciones terroristas extranjeras a demandar y embargar los bienes confiscados a sus victimarios. Luego de interponer su demanda formal, el tribunal de Miami dictaminó la multimillonaria compensación económica en contra de la red criminal que la justicia asocia al Cartel de los Soles.

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