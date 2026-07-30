Gabinete de Abelardo de la Espriella está casi completo: acaba de anunciar a su ministra de Salud
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de la ministra de Salud para su gobierno, que tendrá inicio el próximo 7 de agosto.
Ana María Vesga es la escogida por el mandatario electo para ocupar esta importante cartera, una de las más importantes en medio de la crisis que vive el país en ese sector.
"La salud de los colombianos no admite más espera. Durante demasiado tiempo, millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis. Esa realidad empieza a cambiar. Hoy le doy la bienvenida a Ana María Vesga como Ministra de Salud de la Patria Milagro", señaló el sus redes sociales.
"Abogada, con maestría en Economía de la Salud y una reconocida capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones, asume la responsabilidad de recuperar un sistema que debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión", añadió.
Y aseguró que su tarea será "liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones".
Según de la Espriella, Vesga es "una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de saber que serán atendidos con dignidad".
"La Patria Milagro también comienza por proteger la vida", finaliza el comunicado difundido en redes sociales.
Estos son los ministerios ya confirmados (17 de 18):
- Interior: Rodrigo Lara Restrepo
- Hacienda: Miguel Gómez Martínez
- Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar
- Justicia: Iván Cancino
- Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López
- Educación: Viviane Morales
- Ambiente: Fabio Arjona
- Transporte: Elsa Noguera
- Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
- Vivienda: Jaime Andrés Beltrán
- Agricultura: Indalecio Dangond Baquero
- Minas y Energía: María Nohemí Arboleda
- Deporte: Juliana Gutiérrez
- TIC: Alexandra Falla Zerrate
- Cultura: Paola Holguín Moreno
- Trabajo: Natalia López, anunciada como ministra de Trabajo el 28 de julio
- Salud: Ana María Vesga
La única cartera es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deberá ser liderada por una mujer para cumplir con la ley de cuotas (Ley 581 de 2000), que exige participación mínima femenina en los cargos decisorios del Estado.
Además del gabinete ministerial, también están pendientes nombramientos importantes como la Presidencia de Ecopetrol, la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la dirección del Dapre y la Dian.