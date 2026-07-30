"Extranjeros ilegales que no pueden hablar inglés no tienen cabida conduciendo camiones grandes": Trump lanza polémico programa para camioneros en EE. UU.

El presidente Donald Trump presentó la nueva y polémica iniciativa de la Casa Blanca "Freedom Haulers", que abre opciones para que los veteranos militares se conviertan en camioneros comerciales, al tiempo que intensifica la campaña contra los camioneros migrantes irregulares y aquellos que no hablan inglés.

"La administración Trump está facilitando más que nunca que los veteranos desarrollen una exitosa carrera en el sector del transporte por carretera estadounidense. Estamos impulsando este proceso al simplificar los trámites para obtener licencias y mejorar el acceso a programas de aprendizaje, e instamos a nuestros socios a aumentar la contratación de veteranos", dice la página web de la iniciativa que, al traducirla, lleva por nombre "Camioneros de la libertad".

VEA TAMBIÉN Así fue la multitudinaria invasión migratoria de marroquíes en España: el presidente Trump lo había advertido o

Al tiempo, el Gobierno de Trump está reafirmando su campaña de mano dura contra los inmigrantes ilegales y los conductores profesionales que no hablan inglés.

"Extranjeros ilegales que no pueden hablar inglés no tienen cabida conduciendo camiones grandes. La Administración Trump está facilitando como nunca antes que los veteranos patriotas se pongan al volante", dijo la Casa Blanca en sus redes sociales.

Según el Ejecutivo, la medida:

🚫 Elimina casi todas las licencias de 200K no domiciliadas para conductores extranjeros.

❌ Obliga a los estados a cancelar más de 30K licencias extranjeras emitidas ilegalmente.

✅ Amplía el plazo en que los veteranos pueden solicitar una licencia de camiones acelerada.

📉 Las fatalidades en el tráfico bajan a un mínimo histórico.

En cuanto a los veteranos, Trump dice que el Departamento de Transporte va a ampliar los requisitos para que puedan obtener "permisos de conducir comerciales (CDL) por vía rápida, ampliando el plazo de exención de 12 a 24 meses tras el servicio activo".

Asimismo, a los veteranos que nunca hayan conducido un vehículo comercial pesado durante su servicio militar "se les ofrecerá formación para obtener el carné de conducir de tipo CDL".

"Este no es un trabajo de oficina; requiere la precisión, la independencia y la serenidad que forjaron en el ejército. Queremos que los veteranos tomen el volante de los camiones y aseguren las cadenas de suministro económico del país que juraron defender", señala la web.