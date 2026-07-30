NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Donald Trump

"Extranjeros ilegales que no pueden hablar inglés no tienen cabida conduciendo camiones grandes": Trump lanza polémico programa para camioneros en EE. UU.

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Casa Blanca
Foto: Casa Blanca
Trump acude a los veteranos de las Fuerzas Armadas para que se capaciten y sean ellos quienes manejen los camiones en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump presentó la nueva y polémica iniciativa de la Casa Blanca "Freedom Haulers", que abre opciones para que los veteranos militares se conviertan en camioneros comerciales, al tiempo que intensifica la campaña contra los camioneros migrantes irregulares y aquellos que no hablan inglés.

"La administración Trump está facilitando más que nunca que los veteranos desarrollen una exitosa carrera en el sector del transporte por carretera estadounidense. Estamos impulsando este proceso al simplificar los trámites para obtener licencias y mejorar el acceso a programas de aprendizaje, e instamos a nuestros socios a aumentar la contratación de veteranos", dice la página web de la iniciativa que, al traducirla, lleva por nombre "Camioneros de la libertad".

o

Al tiempo, el Gobierno de Trump está reafirmando su campaña de mano dura contra los inmigrantes ilegales y los conductores profesionales que no hablan inglés.

"Extranjeros ilegales que no pueden hablar inglés no tienen cabida conduciendo camiones grandes. La Administración Trump está facilitando como nunca antes que los veteranos patriotas se pongan al volante", dijo la Casa Blanca en sus redes sociales.

Según el Ejecutivo, la medida:

🚫 Elimina casi todas las licencias de 200K no domiciliadas para conductores extranjeros.

❌ Obliga a los estados a cancelar más de 30K licencias extranjeras emitidas ilegalmente.

✅ Amplía el plazo en que los veteranos pueden solicitar una licencia de camiones acelerada.

📉 Las fatalidades en el tráfico bajan a un mínimo histórico.

En cuanto a los veteranos, Trump dice que el Departamento de Transporte va a ampliar los requisitos para que puedan obtener "permisos de conducir comerciales (CDL) por vía rápida, ampliando el plazo de exención de 12 a 24 meses tras el servicio activo".

Asimismo, a los veteranos que nunca hayan conducido un vehículo comercial pesado durante su servicio militar "se les ofrecerá formación para obtener el carné de conducir de tipo CDL".

o

"Este no es un trabajo de oficina; requiere la precisión, la independencia y la serenidad que forjaron en el ejército. Queremos que los veteranos tomen el volante de los camiones y aseguren las cadenas de suministro económico del país que juraron defender", señala la web.

Temas relacionados:

Donald Trump

Camión

Camioneros

Gobierno de Estados Unidos

Migrantes

Migración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así fue la multitudinaria invasión migratoria de marroquíes en España: el presidente Trump lo había advertido

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump divulgó impactantes imágenes de los bombardeos contra Irán y amenazó con endurecer los ataques si el régimen islámico continúa ofensiva contra barcos en el estrecho de Ormuz

_Equipos de la NFL Seattle Seahawks Y New England Patriots- Foto: EFE
Estados Unidos

EE. UU. deporta a Daniel Adongo, el primer jugador de la NFL nacido en Kenia

Explosión en Caracas (Redes y Canva)
Explosión

Estas son las imágenes de fuerte explosión en Caracas que deja al menos dos heridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump divulgó impactantes imágenes de los bombardeos contra Irán y amenazó con endurecer los ataques si el régimen islámico continúa ofensiva contra barcos en el estrecho de Ormuz

_Equipos de la NFL Seattle Seahawks Y New England Patriots- Foto: EFE
Estados Unidos

EE. UU. deporta a Daniel Adongo, el primer jugador de la NFL nacido en Kenia

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Deportes

Fútbol y política: la relación que marcó el Mundial de 2026 en Norteamérica

Arquero colombiano Sergio Avellaneda, y jugadores del Real Frontera FC de la Liga FUTVE 2 - Fotos: X
FUTVE

Portero del Futve se pone a la orden para que investiguen si participó en amaño de partido tras meter insólito gol en propia puerta

Explosión en Caracas (Redes y Canva)
Explosión

Estas son las imágenes de fuerte explosión en Caracas que deja al menos dos heridos

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (EFE)
Deportes

La reacción del Real Madrid a las palabras "racistas y xenófobas" lanzadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé

Panda - Foto Canva
Conservación animal

Nace un nuevo panda gigante en Corea del Sur y refuerza los esfuerzos por conservar la especie

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre