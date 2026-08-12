"Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos": el papa anuncia donación de 100.000 euros en ayuda tras terremoto

El papa León XIV hizo el envío de una ayuda económica de 100.000 euros para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado lunes.

El dinero se entregará de forma directa a la Conferencia Episcopal de Colombia, cuya Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales funciona como centro de coordinación para recibir y hacer llegar recursos a las diócesis que han sido afectadas por el desastre.

La ayuda que hace el papa fue nombrada una primera respuesta de emergencia y será dirigida a las necesidades de mayor urgencia a las comunidades golpeadas por el sismo.

Según la información difundida por medios vaticanos, la asistencia puede expandirse luego de acuerdo con como vaya evolucionando la situación y las necesidades que sean identificadas en el transcurso las labores de recuperación.

El anuncio se hace al tiempo de la audiencia general hecha este miércoles en el Vaticano, donde el pontífice expresó de forma pública la cercanía con las víctimas y sus familias. León XIV se dirigió en español a los colombianos y expresó su solidaridad con las personas que sufrieron las consecuencias del terremoto.

“Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”, afirmó el Papa en la audiencia general, según EFE.

El pontífice de igual forma aseguró sus oraciones por las familias de los fallecidos y por las personas que resultaron afectadas, además de reconocer el trabajo de los equipos que participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia. “Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”, declaró.

La ayuda será administrada desde la estructura de la Iglesia colombiana para llegar a las zonas donde hay mayores necesidades. La medida se hace mientras continúan las labores de rescate, evaluación de daños y atención de las personas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el terremoto.

El Vaticano, por su parte, ya había dejado ver su cercanía con Colombia desde las primeras horas después del terremoto. Ahora bien, la donación de 100.000 euros hace que ese respaldo sea una acción concreta de asistencia humanitaria, mientras avanza el proceso de recuperación.