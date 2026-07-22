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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Jeffrey Epstein

Encuentran muerto en Francia a reclutador de modelos al que han vinculado con Jeffrey Epstein

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jeffrey Epstein, magnate estadounidense procesado por delitos sexuales (AFP)
Jeffrey Epstein, magnate estadounidense procesado por delitos sexuales (AFP)
Daniel Siad, investigado por presunta captación de mujeres, fue hallado muerto en su vivienda mientras avanzaban las pesquisas.

Daniel Siad, un cazatalentos de modelos de 69 años vinculado desde hace varios años con Jeffrey Epstein, fue hallado sin vida en su vivienda de Colombes, en las afueras de París, mientras las autoridades francesas investigaban su presunta participación en una red relacionada con el fallecido financiero norteamericano , esto según la BBC.

La Fiscalía de Nanterre notificó que el cuerpo de Siad fue encontrado el lunes y que se abrió una investigación para determinar las circunstancias y la causa de su caída.

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Las autoridades ordenaron realizar una autopsia. Por fin, oficialmente aún no se ha establecido cómo falleció. Su abogado indicó que pudo tratarse de un paro cardíaco, una versión que deberá confirmar la investigación en curso.

La muerte llega en un momento especialmente delicado para el caso. Siad era objeto de una investigación en Francia por violación y trata de personas , sin embargo, aún no había interrogado formalmente por los investigadores antes de morir.

Según Reuters, por lo menos cinco mujeres lo habían acusado de delitos sexuales y tráfico y, a su vez, otras 24 personas habían aportado testimonios relacionados con Siad o con individuos vinculados a la investigación . Él negó las acusaciones y afirmó que su relación con Epstein era netamente profesional.

El nombre de Siad cobra una nueva relevancia después de la publicación de documentos relacionados con el caso Epstein. De acuerdo con información difundida por medios internacionales, su nombre aparece cerca de 2.000 veces en archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Parte de ese material trae consigo comunicaciones que muestran su contacto con Epstein y su actividad relacionada con la búsqueda y presentación de jóvenes modelos.

Una de las mujeres que denunciaron ser víctima de Epstein declaró previamente que Siad la presentó al financiero.

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Otros denunciantes de igual forma lo señalaron directamente y sus abogados lamentaron que su fallecimiento eviten que sea interrogado dentro de la investigación.

La muerte está generando preocupación entre algunas de las mujeres que han declarado ante las autoridades. Una de ellas dijo a la BBC que con Siad podría haber perdido información fundamental acerca de la estructura y el funcionamiento de la red de Epstein. Los abogados de varios denunciantes también cuestionaron lo lentas que avanzan las investigaciones y afirmaron que sus clientes esperaban tener respuestas con el proceso judicial.

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