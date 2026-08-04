El Comando encargado de la captura de Nicolás Maduro será la nueva Fuerza de Tarea Conjunta en la región

La Fuerza de Tarea Conjunta del hemisferio occidental es la nueva estrategia militar de Estados Unidos en la región a través del Comando Sur. El general Francis Donovan, jefe del comando que estuvo a cargo de la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, anunció el cambio de nombre de la Fuerza de Tarea Conjunta-Lanza del Sur para establecer la nueva Fuerza de Tarea Conjunta que tendrá como objetivo dar seguridad a la región y combatir a quienes amenazan a Estados Unidos.