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Martes, 04 de agosto de 2026
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Cae Maduro en Venezuela
Programa: El Informativo

El Comando encargado de la captura de Nicolás Maduro será la nueva Fuerza de Tarea Conjunta en la región

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
La Fuerza de Tarea Conjunta del hemisferio occidental es la nueva estrategia militar de Estados Unidos en la región a través del Comando Sur. El general Francis Donovan, jefe del comando que estuvo a cargo de la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, anunció el cambio de nombre de la Fuerza de Tarea Conjunta-Lanza del Sur para establecer la nueva Fuerza de Tarea Conjunta que tendrá como objetivo dar seguridad a la región y combatir a quienes amenazan a Estados Unidos.

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