Fractura Interna: ¿El Rodrigato estaría al borde del colapso tras reunión chavista en Maracay?

La jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, estaría perdiendo el control del chavismo o al menos eso es lo que se percibe tras el comunicado emitido por un grupo de chavistas que se reunieron en Maracay. Para hablar sobre este tema, Dana Jiménez, coordinadora de Vente Venezuela en Houston y Francisco Velasco, periodista y experto en temas internacionales, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.