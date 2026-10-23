Desoladoras imágenes: así quedó el peaje en donde criminales pusieron carro bomba en Colombia

Varios medios de comunicación colombianos revelaron las imágenes de cómo quedó el peaje en donde unos criminales pusieron un carro bomba en una importante vía del país durante la madrugada de este viernes.

En las imágenes, difundidas entre otros por el medio Blu Radio, se observa la destrucción que dejó la acción criminal por la que ya se pronunció el presidente Abelardo de la Espriella.

Varias cabinas del peaje se ver destruidas y el techo del lugar se observa con fuertes averías.

Un nuevo atentado terrorista se registró en la madrugada de este viernes 23 de octubre en el peaje de San Pedro de Villanueva, en el departamento de Casanare. El hecho dejó, según las primeras informaciones, cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica especializada.

Videos difundidos a través de redes sociales evidencian la magnitud de la emergencia, que vuelve a generar preocupación por los hechos de violencia que afectan al país.

Ante el ataque, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, manifestó su preocupación por las afectaciones a la población civil y calificó estos hechos como inaceptables.

“Rechazamos con toda contundencia el atentado ocurrido en el peaje de San Pedro, en el municipio de Villanueva. Estos hechos son inaceptables y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente, la tranquilidad de nuestras familias ni la infraestructura pública y privada de nuestro departamento”, sostuvo el mandatario.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado con carro bomba perpetrado en la madrugada. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que las autoridades deberán avanzar en la identificación y captura de los responsables del ataque.

“¡Los terroristas no van a arrodillar a Colombia!”, escribió De la Espriella al comienzo de su pronunciamiento, en el que calificó el hecho como un acto criminal y expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias.

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En su pronunciamiento, también afirmó que ordenó a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia desplegar sus capacidades para esclarecer lo ocurrido y perseguir a los responsables materiales e intelectuales. Además, advirtió que buscará que los implicados respondan ante la justicia.