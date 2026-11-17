La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, protagonizó un tenso momento durante un recorrido por Carrizal (estado Miranda, Venezuela), donde confrontó directamente a un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

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Según reportes, el colaborador de la dictadura chavista seguía a la líder de la democracia venezolana durante su desplazamiento.

En videos quedó registrado el instante en que Machado, quien se encontraba con parte de su equipo en una panadería, sacó su coraje para afrontar la situación.

"¿Cómo te llamas?, ¿José qué?... ¿De dónde eres?... ¿Quieres un golfeado?", preguntó la apodada 'dama de hierro'.

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Luego, la fundadora de la formación política Vente Venezuela mencionó: "Claro, no puedes comerte un golfeado mientras trabajas".

Machado enfrenta diversos riesgos para su integridad física tras su regreso a Venezuela, marcados por la persistencia del aparato represivo del Estado.

En reiteradas ocasiones, diferentes miembros de la dictadura han buscado la manera de hacerle daño.

A pesar de la salida del poder del tirano Nicolás Maduro en enero de 2026 tras su captura y extracción, la dictadura continúa en Venezuela.

Por el momento, la agenda de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela (el 25 de octubre de 2026) se centra en impulsar una transición democrática y la reconstrucción del país.