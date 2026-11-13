Microsoft explica que caída mundial de Outlook se produjo por un problema durante una actualización y asegura que hay una "restauración estable"
Microsoft explicó en las últimas horas las causas que derivaron en que algunos de sus servicios, principalmente el de correo Outlook, tuvieron una caída abrupta durante casi un día.
La empresa de Estados Unidos explicó que la caída mundial de Outlook se produjo por un problema durante una actualización. Además, descartó que se tratara de un ciberataque o una intromisión realizada por agentes de inteligencia artificial.
"El incidente fue introducido por un problema durante una actualización anterior de capacidad de red que surgió tras un cambio reciente en la red", indicó.
A su vez, aseguró que hay una "restauración estable" de sus servicios tras la falla.
"Hemos abordado el problema subyacente y continuamos restaurando el servicio a los clientes y regiones restantes", resaltó.
"Dada la escala de la demanda, restauramos los servicios de manera gradual, validando la estabilidad en cada etapa. Aunque esto tomó más tiempo, ayudó a garantizar una restauración estable", agregó.
De acuerdo con lo informado por varios usuarios en diferentes partes del mundo, el servicio de correo de Outlook está siendo restablecido y algunas personas ya están logrando ingresar a sus bandejas de entrada.
La avería se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, no obstante, el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector ha informado en las últimas horas una disminución en el reporte de fallas.