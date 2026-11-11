Llegan a Venezuela los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías acompañados de Orlando Avendaño: "La transición es imparable"
Los eurodiputados del partido español VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, llegaron a Venezuela para sostener un encuentro con la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y manifestarle su respaldo político.
Ambos viajaron en representación de su organización y del grupo Patriotas por Europa, acompañados por el periodista venezolano Orlando Avendaño, que a su vez estuvo 8 años exiliado.
A su llegada, Tertsch manifestó: "La vuelta de María Corina ha demostrado que el impulso es imparable y que la transición no puede ser bloqueada".
A su turno, Jorge Martín Frías dijo: "La agenda la van a ir conociendo; vamos a tener bastantes reuniones con Vente Venezuela".
"Hemos venido a observar y animar a todos los venezolanos a que vengan para hacer parte de la reconstrucción de la patria y darle un abrazo a María Corina", añadió.
Tertsch, cabe mencionar, ocupa la vicepresidencia de esta agrupación en el Parlamento Europeo, mientras que Martín Frías dirige la Fundación Disenso, vinculada a VOX.
Por su parte, el retorno del Avendaño se produce luego de haber sido blanco de procesos judiciales, amenazas y allanamientos efectuados por el régimen.