Llegan a Venezuela los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías acompañados de Orlando Avendaño: "La transición es imparable"

Los eurodiputados del partido español VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, llegaron a Venezuela para sostener un encuentro con la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y manifestarle su respaldo político.

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Ambos viajaron en representación de su organización y del grupo Patriotas por Europa, acompañados por el periodista venezolano Orlando Avendaño, que a su vez estuvo 8 años exiliado.

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A su llegada, Tertsch manifestó: "La vuelta de María Corina ha demostrado que el impulso es imparable y que la transición no puede ser bloqueada".

A su turno, Jorge Martín Frías dijo: "La agenda la van a ir conociendo; vamos a tener bastantes reuniones con Vente Venezuela".

"Hemos venido a observar y animar a todos los venezolanos a que vengan para hacer parte de la reconstrucción de la patria y darle un abrazo a María Corina", añadió.

Tertsch, cabe mencionar, ocupa la vicepresidencia de esta agrupación en el Parlamento Europeo, mientras que Martín Frías dirige la Fundación Disenso, vinculada a VOX.

Por su parte, el retorno del Avendaño se produce luego de haber sido blanco de procesos judiciales, amenazas y allanamientos efectuados por el régimen.