Este sábado, la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, brindó declaraciones en medio de la reaparición de la jefe del Comando con Venezuela, la activista Magalli Meda, quien estuvo 18 meses en exilio tras el asedio de la dictadura venezolana.

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Desde la sede de Bejucal del partido Vente Venezuela, Machado sostuvo unas palabras de aliento para los venezolanos que anhelan el cambio político en su país.

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"No tengamos miedo, que ya esto cambió y se los dice alguien que hace unos días estuvo en el centro de Caracas", pronunció Machado.

Además, resaltó que actualmente los medios de comunicación pueden hacer su trabajo, algo que no pasaba desde hace varios años.

"Vamos a hablar de libertad; por primera vez tenemos medios que están divulgando la información... El 90% del país quiere elecciones ya", añadió.

La agenda de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela (el 25 de octubre de 2026) se centra en impulsar una transición democrática y la reconstrucción del país.

A pesar de la salida del poder del tirano Nicolás Maduro en enero de 2026 tras su captura y extracción, la dictadura continúa en Venezuela.