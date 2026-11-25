Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar que va a dejar de presentarse en los escenarios de México. El cantante hizo pública la decisión tras dar un concierto en Mérida, Yucatán, y describió esa presentación como una despedida de su público mexicano, pero aclaró que la pausa será “hasta nuevo aviso”.

El 22 de noviembre, el intérprete publicó en sus historias de Instagram una fotografía de su actuación en el Centro de Espectáculos Montejo, donde se presentó el sábado 21 como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026. Junto a la imagen escribió: “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”.

El artista cerró el mensaje de igual forma con algo más: “¡Gracias por tanto! L@s amo”. La publicación creó preguntas entre sus seguidores, sobre todo por el alcance de la decisión y el tiempo que va a permanecer alejado de los espectáculos en su país.

Por ahora, Nodal no explicó las razones de la pausa ni anunció una fecha para volver a los escenarios mexicanos. Tampoco comunicó que vaya a retirarse como tal de la música.

La decisión, según el mensaje que publicó, se refiere como tal a sus presentaciones en México. De hecho, el cantante mantiene compromisos fuera de ese país. Entre ellos figura su participación anunciada en el Festival Órale Güey, que está previsto para el 12 de diciembre en el Vive Claro de Bogotá.

Además, medios mexicanos notificaron que tiene conciertos programados en California para enero de 2027. El periodista de espectáculos Alex Rodríguez igualmente señaló en el programa ¡Siéntese quien pueda! que la agenda internacional del artista sigue activa y que no hay confirmación de una retirada definitiva.

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Por esta razón, la publicación de Nodal tiene que entenderse como una pausa de sus presentaciones en territorio mexicano, no como el final de su carrera ni la cancelación de todos sus conciertos.

La decisión se conoce al momento en el que el cantante enfrenta una disputa con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos comerciales de su nombre artístico. El conflicto gira alrededor del registro de la marca Christian Nodal y del control de su identidad profesional.

De momento, sus seguidores van a tener que esperar una explicación del propio artista para conocer cuánto va a durar el receso en México. Sus compromisos internacionales siguen siendo parte de su agenda.