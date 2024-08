Detienen a un menor por el ataque con cuchillo durante el ‘Festival de diversidad’ en Alemania que dejó tres muertos

Este sábado, las autoridades alemanas reportaron que detuvieron a un individuo por el ataque con cuchillo que dejó tres personas muertas y otras cuatro heridas de gravedad durante el ‘Festival de Diversidad’ que se llevó a cabo este viernes en Solinge, al oeste del país.

La Policía de Alemania también informó que "no se puede descartar" un móvil "terrorista", en el ataque que se dio el viernes hacia las 21:40 pm (hora local), cuando miles de personas se hallaban congregadas frente a un escenario con motivo de la inauguración de las fiestas de la ciudad.

Por su parte, la policía de la vecina Düsseldorf investiga si la persona detenida tiene "una eventual relación con el crimen".

La Fiscalía precisó que el individuo detenido se trata de un adolescente, de 15 años, sospechoso de "no haber denunciado" un acto criminal. Los investigadores creen que podría haber estado en contacto con el autor del ataque.

El último balance que entregó la Policía da parte de tres muertos y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. Las víctimas mortales se tratan de dos hombres de 56 y 67 años, y una mujer de 56.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró desde su cuenta en la red social de X que: “El culpable debe ser detenido rápidamente y castigado con todo el peso de la ley”.

El fiscal de Düsseldorf, Markus Caspers, declaró durante una rueda de prensa que: “Aún no se ha identificado al autor. Aún no hemos podido identificar un móvil, pero suponemos, dadas todas las circunstancias, que no se puede descartar la sospecha inicial de una acción terrorista”.

El menor fue detenido tras un importante operativo policial que se llevó a cabo en las últimas horas, tras haber huido del lugar de los hechos después de la agresión en el ‘Festival de Diversidad’.

En ese momento, la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien calificó el acto de "brutal atentado", además señaló que las fuerzas de seguridad estaban haciendo todo lo posible “para detener al autor y determinar su móvil”.

El ministro regional del Interior, Herbert Reul, explicó que "un hombre armado con un cuchillo apuñaló a personas al azar y las mató (…) Nadie sabe por qué. No podemos decir nada por el momento sobre el motivo o sobre la persona”.

La fiesta pública donde se produjo el apuñalamiento era uno de los varios actos programados para conmemorar el 650º aniversario de la fundación de Solingen, en el cual unos 150.000 habitantes, esta localidad se encuentra en la cuenca minera del Ruhr, a medio camino entre Düsseldorf y Colonia.