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Portavoz de la Casa Blanca

Dimite Katie Zacharia, portavoz de la Casa Blanca, una semana después de su nombramiento por Trump en reemplazo de Karoline Leavitt

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Katie Zacharia (AFP)
Katie Zacharia (AFP)
Zacharia había admitido la víspera en una entrevista televisiva que es licenciada en Derecho, pero que nunca pasó el examen de abogada.

Nombrada hace una semana por el presidente Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó este viernes el cargo tras un inicio de gestión en el que fue foco de críticas y polémicas.

Zacharia, de 41 años, protagonizó una de las carreras más cortas que se recuerdan, tras admitir que no tenía el título de abogada como había afirmado.

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Ex portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y encarnizada defensora de Trump, Zacharia protagonizó una única rueda de prensa en el podio de la Casa Blanca el pasado martes, una de las más cortas que se recuerdan: 14 minutos y tres preguntas contestadas.

"Le dije: 'Katie, ¿esto es para ti?'", declaró Trump este viernes a los periodistas antes de subirse al avión para un mitin en Georgia.

Zacharia había admitido la víspera en una entrevista televisiva que es licenciada en Derecho, pero que nunca pasó el examen de abogada.

"Le dije: 'Katie, no tienes por qué hacerlo'... En tu lugar, lo reconsideraría'", declaró Trump.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó luego que Zacharia iba a abandonar el cargo.

Esta no es la primera vez que Trump retira su apoyo a su portavoz: Anthony Scaramucci fue nombrado en julio de 2017 y solo duró once días en el cargo.

Scaramucci se convirtió luego en uno de los críticos más virulentos de Trump en el seno del Partido Republicano.

Zacharia, entre tanto, se mostró insegura en su breve intervención en el podio de portavoz, y luego, al ser interrogada junto a Trump en los jardines de la Casa Blanca, cometió el desliz de afirmar que se había sacado el título de abogada antes de viajar a China.

La salida de la portavoz de la Casa Blanca es un nuevo revés para Trump a tres semanas de unas decisivas elecciones legislativas, que marcarán la segunda parte de su presidencia.

Los republicanos afrontan la cita electoral con los sondeos en contra, y además con una clara desventaja en fondos recaudados para la campaña.

Consultora en China

Zacharia sacó el título de licenciada en Derecho de la universidad Pepperdine, en 2011.

Ella asegura que ejerció tareas de consultoría legal, antes de irse a trabajar junto a su marido a China, donde ejerció en la rama de Derecho comercial internacional.

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En una entrevista televisiva en la cadena conservadora Fox News, Zacharia explicó que había aceptado con entusiasmo la propuesta de Trump de convertirse en la nueva portavoz, para luego asegurar que el presidente entendía perfectamente que ella tenía cuatro hijos, y que no estaba dispuesta a pasar largas veladas trabajando.

Significativamente, Zacharia no estaba en la comitiva que acompañaba a Trump este viernes rumbo a un mitin electoral en Georgia.

Alto cargo de la empresa de la familia Trump dedicada a los nuevos medios de comunicación, Zacharia sustituía en el cargo a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras dar a luz.

Leavitt era una de las defensoras públicas más prominentes del segundo gobierno de Trump.

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