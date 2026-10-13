Afirman que primera interacción de nueva portavoz de Trump fue accidentada pero el presidente la calificó de "excelente": así fue el debut de la sucesora de Leavitt

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, tuvo un debut accidentado este martes 13 de octubre, en su primera comparecencia frente a los periodistas desde que asumió el cargo bajo la administración del presidente Donald Trump.

La rueda de prensa duró apenas 14 minutos y Zacharia respondió preguntas de tres medios de comunicación previo a dar por terminada la sesión. El diario británico The Guardian describió su actuación como “rígida y representada por los nervios, las pausas y la escasa interacción visual” con los periodistas.

En la comparecencia, la portavoz leyó mensajes preparados acerca de los resultados de la administración Trump, la economía, la inmigración y las movilizaciones republicanas de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

Uno de los momentos más llamativos sucedió cuando Peter Doocy, corresponsal de Fox News, le preguntó si Estados Unidos suspendió el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. Zacharia respondió que tendría que regresar con una respuesta, sin ofrecer una aclaración inmediata.

No obstante, el anuncio de mayor relevancia política llegó al abordar el caso de Kimberly Guilfoyle, embajadora norteamericana en Grecia y expareja de Donald Trump Jr. Consultada por las informaciones que tienen relación con presuntas irregularidades, Zacharia afirmó: “Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor”.

La portavoz igualmente quedó en el centro de las preguntas acerca de sus credenciales profesionales. Al ser consultada por dónde aprobó el examen para ejercer como abogada, respondió que en China, una declaración que generó nuevas dudas de su trayectoria legal. The Washington Post informó que sus credenciales para ejercer la abogacía en Estados Unidos no estaban claras.

Zacharia, de 41 años y madre de cuatro hijos, llegó al cargo luego de trabajar como comentarista conservadora y asesora de comunicaciones de Trump Media & Technology Group. Sustituyó a Karoline Leavitt, quien dejó el puesto en agosto.

Trump defendió el desempeño de su nueva portavoz y aseguró ante los periodistas que le había parecido “excelente”. La breve comparecencia, sin embargo, dejó interrogantes acerca de su manejo de las preguntas y su capacidad para afrontar la presión cotidiana de la prensa presidencial.