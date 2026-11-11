Otro funcionario de la administración Trump se muda a base militar ante amenazas del régimen iraní: Marco Rubio y Pete Hegseth lo hicieron anteriormente

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó su casa en la zona de Washington para instalarse en una base militar "por su seguridad", confirmó este miércoles una fuente oficial familiarizada con el asunto, en medio de amenazas vinculadas a Irán.

Bessent es el tercer alto cargo del gabinete de Donald Trump que se ha mudado a una instalación militar, después del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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El secretario del Tesoro ha liderado los esfuerzos de su país por asfixiar la economía del régimen iraní desde el inicio del conflicto de Oriente Medio, mediante una serie de sanciones contra los ayatolás y sus socios comerciales.

Bessent "no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní" y seguirá tomando medidas con el fin de provocar "el colapso de la economía" del país de Oriente Medio, afirmó un portavoz del Tesoro.

La información de que Bessent se instalaría en una base militar había sido publicada inicialmente por el diario The New York Times.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán ha "aumentado sustancialmente" sus esfuerzos por atacar a estadounidenses en Oriente Medio y más allá.

El traslado de Bessent se produjo después de que las autoridades determinaran que la vivienda del ministro de Hacienda en Washington podía ser geolocalizada tras la publicación de una fotografía de la propiedad.

"Las preocupaciones en materia de seguridad comenzaron a aumentar, lo que ahora ha obligado al ministro a trasladarse a una base militar por su seguridad", afirmó la fuente.

"Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar de forma responsable ante las crecientes amenazas contra los cargos públicos", añadió.

Washington ordenó en octubre que el personal no esencial y familiares abandonaran la embajada en Arabia Saudita tras el incremento en los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

Asimismo, el ejército de Estados Unidos retiró algunas aeronaves de dos bases británicas en las últimas semanas tras amenazas de Irán.

El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó el martes que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace que nuevos ataques sean innecesarios.