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Tiroteo

Donald Trump elogia a hombre que abatió a autor de tiroteo en Oregón: "Un gran héroe que hizo el trabajo"

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en Oregón - Foto: EFE
Tiroteo en Oregón - Foto: EFE
El atacante, de 16 años, mató a tres niños y a una maestra el jueves en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes al transeúnte armado que abatió a tiros a un adolescente armado en una escuela primaria de Oregón, calificándolo de "gran héroe" y afirmando que la situación podría haber sido "mucho peor".

El atacante, de 16 años, mató a tres niños y a una maestra el jueves en la escuela primaria Silver Rail, en la ciudad de Bend. Otro niño y una maestra resultaron gravemente heridos.

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"Por muy malo que fuera, tuvimos un gran héroe que entró e hizo el trabajo", dijo Trump a los periodistas, y agregó: "Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla".

Según la policía, un transeúnte persiguió al pistolero hasta el interior de la escuela y lo mató a tiros antes de que llegaran los agentes.

Los comentarios de Trump se hicieron eco de una declaración anterior de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión.

"El terrible acto de violencia de ayer en Oregón sirve como otro recordatorio de la importancia de una ciudadanía armada que respete la ley", dijo la NRA en una publicación en X.

Las acciones del transeúnte "ejemplifican el heroísmo de los ciudadanos comunes que están preparados y listos para responder cuando hay vidas inocentes en peligro", agregó.

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El tiroteo ha reavivado el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, donde las armas de fuego están ampliamente disponibles y las tasas de mortalidad relacionadas con armas de fuego se encuentran entre las más altas del mundo desarrollado.

"La crisis de violencia armada en Estados Unidos está matando a nuestros bebés. ¡Ya basta!", dijo en X el grupo de control de armas GIFFORDS, cofundado por la ex congresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un tiroteo casi mortal.

Según el Archivo de Violencia Armada, este año se han registrado más de 360 ​​tiroteos masivos en Estados Unidos, que los define como incidentes en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin incluir al atacante.

Las encuestas muestran un amplio apoyo público a controles más estrictos sobre la compra de armas de fuego, pero la NRA se opone a restricciones adicionales y los legisladores no han tomado medidas al respecto en repetidas ocasiones.

El tiroteo escolar más mortífero de la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando el estudiante surcoreano Seung-Hui Cho mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

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