Asamblea de Jorge Rodríguez aprueba impensada reforma para permitir inversión privada en sistema eléctrico de Venezuela

El parlamento de Venezuela, liderado por Jorge Rodríguez y afín al régimen, aprobó este martes una reforma para permitir la inversión privada en el sistema eléctrico, en medio de una fuerte crisis por los largos apagones que golpean a diario a gran parte del país.

La estatización del servicio de electricidad en 2007 propició la falta de inversión, corrupción y malos manejos que condujeron a que Venezuela enfrentara un fuerte déficit de generación eléctrica. La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.

"Que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla a cambio de una tarifa establecida" permitirá aumentar la oferta, indicó a la prensa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez.

VEA TAMBIÉN La crisis eléctrica también impacta el deporte venezolano: apagón dejó a oscuras el estadio José Antonio Páez durante partido de la Liga FUTVE o

Actualmente, la generación de electricidad está muy por debajo de la demanda. Esta reforma sigue a la de la ley de hidrocarburos y a una nueva ley de minería impulsadas por Delcy Rodríguez.

La nueva encargada del régimen, tras la captura de Maduro, se encuentra en el poder en Venezuela bajo fuerte presión de Estados Unidos.

Los cortes de electricidad agobian a varias regiones de Venezuela, cuando el país está urgido de aumentar la generación de energía para impulsar su industria petrolera y satisfacer la demanda de la población.

A principios de septiembre el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió durante una visita a Caracas en la importancia de fortalecer el sector eléctrico para acompañar el aumento de la producción petrolera.

"La primera prioridad son los venezolanos" y mejorar sus condiciones de vida, dijo entonces al señalar que será más fácil "aumentar la capacidad de generación eléctrica en los propios campos petroleros, pero ambas cosas tienen que suceder en paralelo".

Muchos venezolanos están cansados de los largos cortes de electricidad que enfrentan diariamente, pero también están conscientes de que posiblemente tendrán que pagar tarifas más altas por el servicio que actualmente es prácticamente gratis.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez anuncia plan económico hasta 2040 mientras Venezuela enfrenta crisis eléctrica y protestas o

Se seguirá dando el servicio "sobre todo a los más vulnerables", afirmó Rodríguez durante la sesión.

Para el diputado de oposición Antonio Ecarri la reforma era necesaria "frente al colapso" de la empresa eléctrica estatal y "de la nefasta política que se dio con la ley anterior", según dijo a AFP.