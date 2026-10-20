Dinorah Figuera pide resultados concretos en el diálogo político: “la esperanza debe estar acompañada de resultados que los venezolanos puedan comprobar”

Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Venezolana electa en 2015, solicitó que el diálogo político en Venezuela produzca resultados concretos y comprobables, esto en medio de las negociaciones que contemplan establecer garantías electorales y progresar en la recuperación de las instituciones del país.

“La esperanza debe estar acompañada de resultados que los venezolanos puedan comprobar”, es el mensaje central de Figuera, quien lidera la delegación vinculada a las conversaciones con representantes del régimen venezolano.

El proceso de negociación aborda asuntos importantes para una transición política, entre ellos las garantías para la participación de dirigentes opositores, la situación de los partidos políticos y las reformas del sistema electoral. Igualmente contempla cambios en instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

Figuera defiende que las conversaciones deben conducir a elecciones libres y competitivas. Entre los puntos que la delegación quiere abordar está la revisión de las inhabilitaciones políticas que impiden a ciertos dirigentes presentarse a cargos de elección popular.

La declaración se genera de que Figuera se reuniera en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el cual expresó su respaldo al diálogo y pidió progresar en libertades políticas y reformas electorales que permitan celebrar elecciones libres, justas y creíbles.

Pese a que las conversaciones continúan, aún no se anuncia una fecha para nuevas elecciones presidenciales. La falta de un calendario concreto hace mantener la atención acerca de los compromisos que puedan asumir las partes y por la posibilidad de que estos se traduzcan en cambios concretos.

Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional elegida en 2015, insiste en la necesidad de recuperar la institucionalidad democrática y garantizar los derechos políticos de los venezolanos. Su mensaje expresa que el avance del proceso no tiene que medirse solo por la continuidad de las reuniones, sino por resultados que puedan verificarse en la vida política de Venezuela.