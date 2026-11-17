Gerard Piqué volvió a pronunciarse acerca de la muerte del futbolista Jesús de Miguel y la sanción impuesta al arquero Jesús Owono, quien protagonizó el choque que finalizó con la vida del delantero del CD Tenerife. El máximo accionista del FC Andorra difundió un video en sus redes sociales en el que, además de cuestionar el castigo de 12 partidos, compartió el impacto que dejó la tragedia en los integrantes de su equipo.

El exdefensor del Barcelona empezó su mensaje recordando al jugador fallecido y destacando las muestras de cariño que recibieron sus familiares y compañeros. “No hay sanción que nos devuelva a Demi”, expresó, usando el apodo con el que era conocido De Miguel.

Piqué igualmente se refirió a la situación personal del guardameta, quien sigue afectado por lo sucedido. “Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir”, aseguró. Con esas palabras, dejó entrever que la vuelta del portero a las canchas no va a depender exclusivamente del cumplimiento de la suspensión, sino también de su proceso personal tras lo ocurrido.

El dirigente detalló que el episodio tuvo un impacto profundo en el vestuario del Andorra, sobre todo porque estuvo presente en Tenerife cuando sucedió el accidente. “Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando bajé al vestuario y vi la reacción de mis jugadores entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida a todos los que estábamos ahí”, narró.

En su intervención, Piqué igualmente recordó una experiencia personal en las semifinales de la Liga de Campeones de 2012, cuando el Barcelona se enfrentó al Chelsea. En aquel partido chocó con su entonces compañero Víctor Valdés y recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo trasladó al hospital.

El exfutbolista detalló que los dos jugadores iban en direcciones contrarias mientras seguían el balón y que el impacto pudo haber tenido consecuencias más graves. No obstante, aseguró que Valdés no habría sido responsable de un desenlace fatal.

VEA TAMBIÉN Entrenador de Owono en el FC Andorra habla sobre un eventual regreso del arquero a las canchas tras la trágica muerte de Jesús de Miguel o

“Cuando desperté en el hospital ingresado me explicaron lo que sucedió”, relató acerca de aquel episodio. A partir de esa experiencia, planteó que las consecuencias de una jugada no determinan en sí la responsabilidad de los futbolistas involucrados.

Piqué también mencionó otra acción que sucedió en el mismo fin de semana en el fútbol español: un golpe accidental de José Corpas, jugador del Albacete, sobre Quadri, del Sabadell. En ese caso, el rival no sufrió consecuencias fatales y la sanción fue de tres partidos.

Piqué ve que la decisión no tiene que estar determinada por el desenlace de la jugada y que el portero no puede cargar con la responsabilidad de la muerte del futbolista. Su postura generó debate en el fútbol español, mientras el fallecimiento de De Miguel sigue marcando a los clubes y jugadores involucrados.