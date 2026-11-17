Hugo Medina, líder de los jubilados y pensionados de la CVG Guayana, levantó una huelga de hambre de 17 días tras concretar un acuerdo con la Corporación Venezolana de Guayana para el pago de 1.100 dólares por concepto de utilidades.

En videos quedó registrado el emotivo instante en que Medina frenó la huelga. Entre lágrimas y visiblemente deteriorado, el hombre de la tercera edad se levantó de la cama improvisada en la que se encontraba.

Medina se ha convertido en una de las figuras que encabeza las exigencias por mejores condiciones y respeto a los derechos laborales en Venezuela.

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La gestión para conseguir el pago de 1.100 dólares por concepto de utilidades representa un avance en las reivindicaciones de este sector.

El convenio, alcanzado tras 28 días de protestas y vigilia, establece un monto lineal equitativo para trabajadores activos, jubilados, pensionados y personal no requerido, el cual será cancelado en cinco cuotas entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

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Diversos informes de centros de investigación señalan que más del 75 % de los adultos mayores en Venezuela sufre de vulnerabilidad severa o extrema, ubicándose entre los sectores más afectados por la crisis económica.

Estudios recientes del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) y de la asociación civil Convite documentan una brecha crítica entre los ingresos que percibe esta población y el costo real de la vida.

En Venezuela, el salario mínimo legal y las pensiones base permanecen congelados en 130 bolívares mensuales desde hace varios años, lo que equivale a menos de un dólar.

Aunque el régimen otorga bonos adicionales, el ingreso total de un empleado público o pensionado no alcanza.