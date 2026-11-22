Efecto María Corina en la región: dirigente político de Nicaragua dispuesto a regresar a su país

La valentía, entrega y liderazgo de la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, una mujer que, pese a las adversidades, no se ha dado por vencida, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza para demás líderes políticos de la región en el exilio. Es el caso del dirigente político nicaragüense, Félix Maradiaga, quien está dispuesto a regresar al país para desde adentro luchar por la libertad y democracia de su país sometido bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.