"Disculpas con la mano en el corazón", influencers venezolanos se hunden en redes sociales tras interactuar con Maduro

Han pasado varios días desde que dos influencers venezolanos con millones de seguidores en distintas redes sociales acudieron al programa de televisión que conduce Nicolás Maduro: ‘Con Maduro +’.

A partir de ese momento, muchos internautas han dejado de seguirlos, pues aseguran que con ese encuentro opacan su contenido dada la crisis humanitaria que enfrenta desde hace varios años el país caribeño.

Se trata de Emmanuel Marcano, Andy Toala y Leonardo Caraballo, personalidades del mundo de la internet, que cuentan con un importante número de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Luego de aparecer en el espacio televisivo del jefe del régimen venezolano, los dos jóvenes han tenido que enfrentarse al escarnio público.

Aunque ambos publican audiovisuales cargados de humor, esta vez, como el dicho, ‘el tiro les salió por la culata’, al enaltecer la figura del dictador en un corto clip difundido y hecho viral en redes sociales.

Luego de darse a conocer el material antes mencionado, múltiples seguidores han acusado a los tiktokers de “lavar la cara al régimen”.

"Por fin se quitaron la careta, estos chamos siempre han estado enchufados"; "Otros cómplices más de Nico y su combo"; “Por gente como ustedes es que el país está como está, regalando su dignidad no van a llegar lejos”; “Una vaina es hacer humor y otra vaina es burlarse de la gente, que vergüenza darle la mano a un tipo que tiene a Venezuela en el peor escalón económico, político, social y cultural del mundo”, fueron algunas de las reacciones que ha dejado el asunto en redes.

Tanto Andy y Caraballo, que transmiten en solitario, como Emmanuel, que graba con su madre, hacen videos de comedia bajo una dinámica popular en redes: cámara oculta. No obstante, con el paso de las horas, ambos influencers han sido castigados luego de que numerosos internautas clickearan la opción ‘dejar de seguir’.

En un intento de revertir la situación Emmanuel Marcano, junto a su madre, grabó un video pidiendo excusas a su audiencia.

"No hay cheque, porque si no trabajo no como, no me importa ni la política ni nada de eso, muchos piensan que llegas, te dan un cheque y te dicen bienvenidos al enchufe y no es así. Me siento orgulloso porque soy visto por alguien que manda en el país", dijo inicialmente Marcano.

"La cabeza me da mil vueltas, hice algo impulsivamente y les pido disculpas con la mano en el corazón, porque nos debemos a ustedes", reculó.

A pesar de que Marcano se pronunció sobre la participación en el programa de Maduro, Andy Toala y Leonardo Caraballo prefirieron mantenerse al margen de la situación.