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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Elon Musk

Donald Trump destaca que Elon Musk “restableció” las funciones completas de Starlink para Ucrania tras las restricciones operativas

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. en la Casa Blanca - Foto: EFE
Elon Musk junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. en la Casa Blanca - Foto: EFE
El mandatario norteamericano valoró la normalización operativa del sistema de comunicaciones en el frente ucraniano, sin detallar gestiones directas con la empresa SpaceX.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves la importancia de que el empresario tecnológico Elon Musk haya procedido a restablecer las funcionalidades plenas del servicio satelital Starlink y su variante militar Starshield para Ucrania, tecnología vital empleada por las fuerzas de defensa de Kiev para repeler los ataques de las tropas rusas tras registrar restricciones de velocidad en los equipos.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la Casa Blanca, el jefe del Estado norteamericano evadió profundizar en los pormenores de una presunta comunicación telefónica con el consejero delegado de SpaceX destinada a reactivar la configuración habitual de los terminales, con el límite de subrayar que su relación personal y profesional con el magnate se mantiene en excelentes términos.

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“La verdad es que, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia; al fin y al cabo, lo que importa es que él lo ha restablecido”, aseveró el mandatario ante las consultas periodísticas sobre las revelaciones difundidas por la prensa económica norteamericana.

De acuerdo con los reportes de medios especializados, la intervención se produjo luego de que se detectaran limitaciones de conectividad que afectaban la velocidad de los dispositivos móviles a más de 160 kilómetros por hora, con la consecuente merma en la eficacia operativa de los drones de ataque ucranianos frente a la ofensiva del Kremlin.

La normalización del flujo de datos satelitales en las zonas de combate consolida el soporte logístico necesario para las operaciones defensivas del Gobierno ucraniano en el teatro de operaciones europeo.

La agilidad en la toma de decisiones estratégicas entre el sector tecnológico privado y la administración federal resulta indispensable para salvaguardar la seguridad de los aliados de Occidente.

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La cooperación estrecha entre los líderes de la industria tecnológica y el Gobierno norteamericano garantiza la operatividad de los sistemas críticos en escenarios de alta exigencia geopolítica.

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