Una galaxia enana cercana puede estar poniendo en aprietos algunas de las explicaciones más aceptadas acerca de cómo se organiza el universo. Se trata de UGCA 320, un sistema rico en gas cuyo núcleo tiene una distribución de materia oscura mucho más extensa de lo que los astrónomos suelen encontrar en galaxias de su tamaño.

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El descubrimiento lo realizó un equipo liderado por Qinwei Yuan, de la Universidad de Nankín, en China.

Para estudiar la distribución de masa de esta galaxia, los investigadores combinaron observaciones ópticas del instrumento MUSE con mediciones de radio del radiotelescopio MeerKAT, además de imágenes infrarrojas del telescopio espacial Spitzer.

Los resultados dejaron ver que los modelos tradicionales, que predicen una acumulación pronunciada de materia oscura en el centro galáctico, no han descrito de manera adecuada las observaciones. En cambio, los modelos que plantean una distribución más uniforme en esa región se ajustan mejor a los datos que se obtuvieron.

“Un radio de núcleo de materia oscura tan grande es poco común entre las galaxias enanas”, redactaron los investigadores en el estudio, publicado como preimpresión en el repositorio científico arXiv.

La materia oscura no emite ni refleja luz, por lo que no puede observarse de manera directa por medio de telescopios convencionales. Su presencia se infiere a partir de sus efectos gravitacionales en las estrellas, el gas y otros componentes visibles de las galaxias.

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Los dos modelos que mejor se ajustaron a las mediciones calcularon un radio para el núcleo de entre 7,62 y 11,97 kilopársecs, equivalen a cerca de 24.850 y 39.000 años luz. En contraste, la región que enfoca la mitad de la luz de sus estrellas tiene un radio cercano a 2 kilopársecs, unos 6.600 años luz.

Esto significa que el núcleo de materia oscura puede extenderse varias veces más allá de la zona donde se concentra la mayor parte de las estrellas de la galaxia.

Los científicos evaluaron diferentes explicaciones, entre ellas la materia oscura cálida, la materia oscura difusa y la materia oscura autointeractuante. Esta última plantea que sus partículas pueden interactuar entre sí y redistribuir energía, lo que favorecería una estructura central más extendida.

En el artículo, el equipo indicó: “Nuestros resultados son ampliamente compatibles con el escenario de materia oscura autointeractuante, mientras que parecen estar en tensión con las predicciones de la materia oscura cálida y difusa”.

El radio del núcleo de materia oscura estimado para UGCA 320 llega a los 11,97 kilopársecs, cerca de 39.000 años luz.