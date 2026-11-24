Un sistema informático de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos fue vulnerado en un ciberataque que comprometió información no clasificada, según reportes publicados este martes 24 de noviembre. La intrusión igualmente fue relacionada con una red utilizada por la comunidad de inteligencia norteamericano para analizar datos disponibles públicamente.

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La primera información fue difundida por The New York Times y más adelante ampliada por agencias como Associated Press (AP), Reuters y CNN. Según una fuente familiarizada con el incidente, citada por AP bajo condición de anonimato, el ataque “no involucró información clasificada y el problema ya se solucionó”.

La vulneración afectó un sistema dedicado a la inteligencia de fuentes abiertas, conocido como OSINT.

Esta actividad consiste en recopilar y analizar información que se encuentra disponible en internet, imágenes de satélites comerciales y bases de datos privadas. Aunque estos datos no son secretos, pueden ayudar para que los analistas identifiquen patrones, establecer conexiones y obtener conclusiones importantes para la seguridad nacional.

No obstante, aún no se precisa qué información quedó comprometida ni quién estuvo detrás de la intrusión. Tampoco se explica cómo consiguieron acceder al sistema.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), organismo que supervisa a las agencias de inteligencia del país, afirmó que el incidente no afectó sus capacidades esenciales ni sus sistemas clasificados.

Un funcionario de esa entidad declaró a CNN: “No hubo interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados”.

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La CIA, por su parte, no ofreció de momento, comentarios públicos acerca de la vulneración en los reportes consultados.

El incidente se conoce luego de otros problemas informáticos que afectaron a entidades del Gobierno de los Estados Unidos. Entre ellos figura la investigación del FBI por una posible intrusión en el Centro Nacional de Información sobre Delitos, una base de datos usada por autoridades policiales de distintos niveles.

Por ahora, no hay pruebas públicas que permitan relacionar todos estos incidentes o asegurar que hagan parte de una operación coordinada.