Zelenski asegura contar con el apoyo de Estados Unidos y exige el restablecimiento del servicio satelital de Starlink

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este miércoles durante una visita a Londres que cuenta "con la colaboración de Estados Unidos", pese a haberse sentido "traicionado" por los recientes anuncios de Donald Trump y pidió que se restablezca el servicio satelital de Starlink.

Zelenski solicitó a Elon Musk, propietario de Starlink, que restablezca esta red de satélites utilizada para las comunicaciones en el frente y la interceptación de drones.

El presidente ucraniano señaló, antes de una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street, que Ucrania sufrió "ataques masivos hoy y, lamentablemente, también hemos tenido algunas dificultades que quiero abordar con Andy en relación con Starlink y los servicios de inteligencia".

Ucrania acusó a Estados Unidos de no haberle advertido recientemente de una serie de ataques con misiles lanzados por Rusia, con lo que, alega Kiev, Washington ayudó a Moscú, que también se habría beneficiados de los cambios en el sistema Starlink, que obstaculizaron la respuesta militar ucraniana a esos ataques.

"Ha habido muchas sorpresas de diversa índole con las que uno no puede contar cuando existe una verdadera colaboración, y nosotros contamos con la colaboración de Estados Unidos", apuntó el presidente ucraniano.

"Simplemente queremos ser muy honestos, muy claros y ser socios sólidos", añadió Zelenski.

Por otro lado, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, Zelenski expresó su decepción.

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"Duele ver que el presidente Trump elija un bando que no es el nuestro", le dijo el mandatario al periodista, según unos extractos de la entrevista publicados en línea.

Ante la pregunta de Piers Morgan de si se siente traicionado, Zelenski respondió afirmativamente.

Un asesor del presidente ucraniano, Serguii Beskrestnov, afirmó el miércoles que el funcionamiento de algunos de los terminales de la constelación Starlink había sido restringido durante la noche anterior, sin previo aviso.

"Habrá muertos, por supuesto, si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero sinceramente que se trate de un error, quizá de un problema técnico importante. No lo sé, pero pedimos que se restablezca el servicio", declaró Zelenski a Piers Morgan, añadiendo que la interrupción de la red de satélites es "un grave error".

Durante su reunión con Burnham, el presidente ucraniano elogió, en cambio, el apoyo británico a su país, después de que el primer ministro confirmara que Londres iba a "acelerar la entrega de misiles de defensa antiaérea".

Pocas horas antes de la reunión, Burnham declaró que quiere intentar "recomponer las relaciones" entre el máximo mandatario ucraniano y el presidente estadounidense, Donald Trump, que criticó duramente a Zelenski en los últimos días.