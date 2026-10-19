Donald Trump se pronuncia sobre un posible cara a cara entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado: esto dijo

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por la prensa si le gustaría ver a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en un enfrentamiento electoral ante la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

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Ante la pregunta, el gobernante de la Unión Americana respondió de manera concisa. "Bueno, eso sería interesante", expresó.

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El pronunciamiento del jefe de Estado se produce en un contexto en el que el debate político venezolano gira en torno a la demanda de establecer un cronograma electoral lo antes posible.

Durante los últimos días, sectores de la oposición venezolana han intensificado sus exigencias para que se definan las fechas y las condiciones de los próximos comicios.

Al tiempo, diferentes actores políticos debaten sobre las garantías institucionales y políticas que deberían existir para asegurar un nuevo proceso electoral.

El pasado domingo la oposición venezolana presentó el 'Gran Acuerdo Nacional' con el que se ratifica a Machado como su principal líder.

Los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron ratificar el mandato de cambio político expresado por los ciudadanos en las urnas, así como reconocer y respaldar el liderazgo de Machado, quien permanece exiliada en Panamá.

Mediante su intervención virtual, Machado destacó la importancia de la iniciativa y la calificó como una de las más necesarias y trascendentales para impulsar la tan anhelada transición política.

De momento, el panorama político en Venezuela es confuso, pues cabe mencionar que, tras la captura del dictador Maduro, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un "acercamiento" pragmático y de "reconocimiento" bilateral.