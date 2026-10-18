María Corina Machado presentó propuesta de reconstrucción para Venezuela e invita a desmantelar “un régimen del mal”

La líder de las fuerzas democráticas venezolanas María Corina Machado presentó una propuesta de gran acuerdo nacional para la reconstrucción de Venezuela, con los ciudadanos como protagonistas de la transición y el respaldo del presidente electo Edmundo González Urrutia. La iniciativa incluye 14 propuestas de la Plataforma Unitaria Democrática y plantea recuperar la confianza entre la ciudadanía.