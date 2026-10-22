Dura postura de Aznar sobre Venezuela: "Han pasado muchas cosas, menos restablecer la democracia"

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, dialogó con NTN24 sobre la situación de Venezuela y los intentos fallidos de la líder democrática María Corina Machado de regresar a su país, así como a los diálogos entre el régimen y la Asamblea de 2015. “En Venezuela han pasado muchas cosas, menos intentar restablecer la democracia y era lo primero que había que hacer… la expresión libre de los ciudadanos venezolanos, que ya se produjo y no se respetó, tiene que ser una realidad cuanto antes”.