Análisis del reconteo de votos en EEUU: “Es difícil que el demócrata pueda revertir el triunfo de María Elvira Salazar”

En el sur de Florida están puestos los ojos en el distrito 27 por el reconteo de votos debido a la estrecha diferencia entre la congresista republicana María Elvira Salazar y su contendiente, el demócrata Eliott Rodríguez. Esto ocurre en medio de las acusaciones de posibles conflictos de intereses dentro de Centro de Supervisión de elecciones en el condado de Miami Dade.