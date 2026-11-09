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María Elvira Salazar
Programa: La Tarde

Análisis del reconteo de votos en EEUU: “Es difícil que el demócrata pueda revertir el triunfo de María Elvira Salazar”

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
En el sur de Florida están puestos los ojos en el distrito 27 por el reconteo de votos debido a la estrecha diferencia entre la congresista republicana María Elvira Salazar y su contendiente, el demócrata Eliott Rodríguez. Esto ocurre en medio de las acusaciones de posibles conflictos de intereses dentro de Centro de Supervisión de elecciones en el condado de Miami Dade.

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