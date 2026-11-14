Régimen venezolano excarceló a preso político Daniel Echenagucia tras 2 años de detención arbitraria

El régimen venezolano confirmó la excarcelación de Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, un preso político italo-venezolano que permaneció más de dos años arbitrariamente detenido bajo acusaciones de conspiración, terrorismo y traición a la patria. Sin embargo, no se trata de una liberación plena: Echenagucia abandonó la cárcel del Rodeo 1 para permanecer bajo arresto domiciliario. La detención de Echenagucia ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lo arrestaron en un punto de control en Valencia, estado Carabobo. Su caso había generado alarmas internacionales. En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares ante las denuncias de agresiones y falta de atención médica. Además, desde enero contaba con una orden de excarcelación que no había sido ejecutada hasta ahora.