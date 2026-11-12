La amenaza de muerte contra María Corina Machado se grabó en 2026 y no hace seis años como dice Diosdado Cabello

Tras la publicación de NTN24 sobre la amenaza de muerte contra la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, salió a decir que ese video no correspondía al presente año y que eso había sido grabado hace seis años, cuando no es así. Cabe destacar que Ocaride Perozo, simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela, es la mujer que sale haciendo estas declaraciones; hace referencia a hechos del presente año en los que participó la también Premio Nobel de la Paz, como lo fue su encuentro con el sumo pontífice León XIV, el cual se dio el pasado 12 de enero.