“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

El programa La Tarde de NTN24 conversó con Julián Quintana, abogado y exdirector del CTI de la Fiscalía General de Colombia, quien, tras su participación en la “Operación Némesis” hace 10 años, presenta su libro “El Bronx: Último Día en el Infierno, crónica de la operación que cambió el centro de Bogotá", por medio del cual relata y entrega datos trascendentales de esta exitosa intervención en la capital del país.