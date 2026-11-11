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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Operación
Programa: La Tarde

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Tarde de NTN24 conversó con Julián Quintana, abogado y exdirector del CTI de la Fiscalía General de Colombia, quien, tras su participación en la “Operación Némesis” hace 10 años, presenta su libro “El Bronx: Último Día en el Infierno, crónica de la operación que cambió el centro de Bogotá", por medio del cual relata y entrega datos trascendentales de esta exitosa intervención en la capital del país.

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