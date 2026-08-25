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Martes, 25 de agosto de 2026
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Alerta
Programa: La Mañana

EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, el gobierno de Estados Unidos, por medio del consulado en Tijuana, emitió una alerta de seguridad a sus connacionales en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, ante posibles ataques terroristas por enfrentamientos entre grupos narcotraficantes en esta frontera entre ambas naciones. Para conversar sobre este tema, el programa La Mañana de NTN24 conversó con Guillermo Pacheco, director de Relaciones Internacionales Security College U.S.

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