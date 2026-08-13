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Diálogos Venezuela
Programa: La Tarde

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, representante de la dictadura, y Dinorah Figuera, de Asamblea legítima del 2015, presentaron el 12 de agosto los primeros consensos de un proceso que comenzó el 6 de agosto, dentro de los cuales se encuentra renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo todas sus salas y componentes. Para tratar el tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con el abogado y criminalista Zair Mundaray, exdirector de actuación.

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