NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior: esta es la razón

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior - Referencia EFE
Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides fabricados en el exterior - Referencia EFE
La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

El gobierno de Donald Trump prohibió este martes la importación a Estados Unidos de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en otros países por motivos de seguridad nacional.

La mayoría de los robots humanoides vendidos en Estados Unidos se fabrican en el extranjero, especialmente en China.

Los "dispositivos robóticos avanzados", término que engloba a los "robots móviles" que imitan la forma en que caminan los seres humanos y los animales, fueron incorporados a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), según un comunicado.

Esta lista ya incluía a ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.

La decisión se tomó con base en las conclusiones de un grupo de trabajo convocado por la Casa Blanca, que determinó que estos robots fabricados en el extranjero podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes de Estados Unidos.

China no tardó en reaccionar y acusó el miércoles a Estados Unidos de buscar "frenar" a sus empresas con estas prohibiciones.

o

"China siempre ha denunciado firmemente la tendencia de Estados Unidos a invocar de forma abusiva la seguridad nacional para frenar a las empresas chinas", dijo el miércoles Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"El proteccionismo no mejora en absoluto la competitividad estadounidense; solo perjudica los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses", remarcó durante una rueda de prensa habitual.

El grupo de trabajo de la Casa Blanca que recomendó prohibir estos robots en nombre de la seguridad, citó entre otros ejemplos, el caso del programador francés Sammy Azdoufal, que informó haber accedido accidentalmente a los datos de miles de aspiradoras robóticas fabricadas por la empresa china DJI.

Sin embargo, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional pueden conceder exenciones.

La FCC también agregó a la lista a los inversores de corriente fabricados en el extranjero, dispositivos que, entre otras funciones, convierten la corriente continua de baterías o paneles solares en corriente alterna estándar, que puede ser utilizada por la red eléctrica.

La decisión anunciada el martes solo afectará a los nuevos modelos y no a aquellos que ya han sido vendidos o autorizados en Estados Unidos. La medida llega en medio de los esfuerzos del gobierno de Trump por impulsar la industria local.

Varias empresas ya fabrican algunos robots humanoides en Estados Unidos, entre ellas Boston Dynamics, Tesla, Figure AI y Agility Robotics.

Temas relacionados:

Estados Unidos

China

Robots

Donald Trump

Seguridad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La propaganda hostil del régimen de Irán hacia la familia Trump pone su mira en su esposa y su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Super Júpiter- Foto: NASA
Nasa

Hito espacial: la misión TESS de la NASA detecta por primera vez un exoplaneta usando ondas en el espacio tiempo

El 12 de agosto, España podrá observar un impacte eclipse total de Sol - Mapa IGN
Eclipse de Sol

Por qué España será el mejor lugar del mundo para observar el histórico eclipse total de Sol del 12 de agosto

la nave robótica LINK lanzada desde las Islas Marshall-Foto: EFE
Nasa

La NASA vigila el reingreso del telescopio Swift tras una falla irreversible en órbita: esta es la riesgosa maniobra que realizará

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Ataques

Nuevos ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan cerca de nueve muertos

Angie Rodríguez/Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"Le digo al presidente Abelardo que me escuche, tengo mucho para hablar con él": Angie Rodríguez hace graves denuncias sobre cierre del Gobierno Petro

Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección de Brasil

El preocupante récord negativo que enfrenta Brasil tras la sorpresiva eliminación del Mundial 2026

María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué riesgos enfrentaría María Corina Machado si regresa a Venezuela?

Marco Rubio | Foto: EFE
Estados Unidos e Irán

"Cabeza por ojo": la respuesta de Estados Unidos a las amenazas del régimen de Irán

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

¿Quién es Juliana Guerrero, la joven protagonista del escándalo de presunta corrupción del Gobierno Petro?

Gustavo Petro - Foto: EFE
Colombia

Gustavo Petro abandona el Congreso sin escuchar las réplicas de la oposición: "Es una lástima y un maltrato"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre