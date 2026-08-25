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Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ordenó esclarecer atentado contra Naylea Barros, excandidata por el Pacto Histórico al Congreso en Colombia

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Abelardo De La Espriella habló del atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
El presidente Abelardo De La Espriella informó que habló con el comandante de la Policía de Santa Marta y pidió una investigación exhaustiva para esclarecer el ataque.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció este martes sobre el atentado del que fue víctima Naylea Barros, excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Magdalena, quien salió ilesa luego de que varios hombres armados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba junto a una prima durante la noche del lunes 24 de agosto en Santa Marta.

A través de una publicación, el mandatario señaló que habló con el comandante de la Policía de Santa Marta para solicitar una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido.

“Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico”, señaló De La Espriella.

El jefe de Estado agregó que este martes espera recibir un primer reporte de las autoridades y aseguró que, con base en los hechos que logren establecerse, se tomarán las medidas correspondientes.

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Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan”, indicó.

Entre tanto, el presidente aseguró que se dispondrá de la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso. También hizo énfasis en que su Gobierno actuará sin anticipar conclusiones y garantizando los derechos de todas las personas involucradas.

El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la Era del Tigre”, afirmó.

Cabe resaltar que los hechos ocurrieron después de las 9:00 de la noche del lunes 24 de agosto, cuando Naylea Barros se movilizaba en su vehículo particular junto a una prima con dirección al barrio Bavaria, luego de haber dejado a sus padres en su vivienda.

Según el relato, mientras descendían por el puente del Minuto de Dios, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta realizaron varios disparos contra el vehículo. Los impactos alcanzaron principalmente el vidrio trasero izquierdo, precisamente detrás del asiento que ella había ocupado minutos antes.

La excandidata y su acompañante lograron salir ilesas. Tras escuchar las detonaciones, continuaron la marcha para alejarse del lugar y solicitaron ayuda a la Policía. Posteriormente, llegaron hasta el sector de Primero de Mayo, donde fueron auxiliadas por uniformados.

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Asimismo, según la información de la excandidata, el ataque se produjo después de más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones contra ella y personas cercanas. Por esta razón, pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido y garantizar su seguridad y la de su familia.

La Policía Metropolitana de Santa Marta ya activó las labores investigativas para establecer la trazabilidad y los movimientos de los responsables antes, durante y después del ataque. Por ahora, las autoridades trabajan en establecer quiénes estarían detrás de los disparos.

Naylea Barros fue candidata a la Cámara de Representantes por el Magdalena en las elecciones legislativas de 2026, dentro de la lista del Pacto Histórico.

Finalmente, no existe una conclusión oficial sobre los responsables ni sobre las razones que estarían detrás del ataque. Del mismo modo, el Gobierno aseguró que mantendrá las medidas de protección mientras se conocen los primeros resultados de la investigación.

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