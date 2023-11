El ejército de Israel tomó el control de varias instituciones en la Franja de Gaza, incluido el Parlamento

El ejército israelí anunció este martes que tomó el control de varios edificios gubernamentales del grupo terrorista Hamás en Gaza, incluido el Parlamento y edificios del gobierno y de la Policía.

Desde el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre, en el que murieron alrededor 1.200 personas en Israel, el ejército de Israel bombardea la Franja de Gaza y sus tanques tienen rodeada Ciudad de Gaza, especialmente los hospitales, ya que afirma que Hamás los utiliza como bases logísticas y militares.

Asimismo, reveló que el hallazgo de un biberón desechado, un retrete improvisado y una motocicleta con rastros de bala “son una clara evidencia de que Hamás mantenía rehenes en un hospital de Gaza”.

El portavoz del ejército Daniel Hagari indicó que las tropas "encontraron señales que indican que Hamas tenía rehenes" en el sótano del hospital infantil Al-Rantisi en la ciudad de Gaza.

"No es necesario construir algo improvisado en un hospital, en el sótano, a menos que quieras retener a alguien en el sótano y no quieras que nadie lo vea. La gente está poniendo cortinas sin nada detrás, sólo una pared. No hay razón para poner una cortina aquí a menos que quieras filmar rehenes", dijo Hagari.

Cabe señalar que el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, aseguró este lunes que el grupo terrorista Hamás “perdió el control” de la Franja de Gaza, zona que ha gobernado desde hace 16 años y que está siendo bombardeada por Israel.

El funcionario israelí señaló que: “Hamás perdió el control de Gaza. Los terroristas están huyendo hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamás”.

Además, agregó que, los civiles “ya no creen en el gobierno de Hamás”. Israel bombardea incesantemente Gaza desde el ataque realizado por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre.