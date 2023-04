El papa envió un mensaje a los nicaragüenses que celebran la Pascua en “condiciones particulares”

El papa Francisco envió un mensaje a los católicos nicaragüenses, este domingo 9 de abril, que han tenido que celebrar las festividades de la Semana Santa bajo el asedio del régimen de Daniel Ortega.

“Sostén señor a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en condiciones particulares como en Nicaragua (…). Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe”, aseguró el pontífice.

Francisco envió el mensaje a los nicaragüenses en su tradicional bendición Urbi et Orbi tras la eucaristía de Pascua ante más de 100 mil fieles que se reunieron en la plaza de San Pedro del Vaticano.

El papa lamentó, además, los “escollos” que obstaculizan la paz en el mundo y envío un mensaje en concreto a la escalada de la violencia en Oriente Medio. Expresó su "profunda preocupación" por la nueva oleada de tensiones al considerar que amenazan el "diálogo" entre israelíes y palestinos.

"Amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco, necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos", declaró el pontífice, de 86 años.

Durante su bendición, Francisco también se refirió a la invasión rusa de Ucrania e instó a consolar a "los heridos" y a los que perdieron "a sus seres queridos a causa de la guerra". Hizo un llamado, además, a la comunidad internacional a "poner fin a esta guerra y a todos los conflictos que desangran al mundo".

Cabe recordar que el régimen de Daniel Ortega prohibió el desarrollo de viacrucis en las calles, en las tradicionales procesiones, y que en las homilías se hable del encarcelado obispo de Matagalpa Rolando Álvarez.

Las acciones en Nicaragua en contra de los católicos se dan luego de que el régimen de Daniel Ortega expulsara al cuerpo diplomático de la Santa Sede por unas declaraciones del papa Francisco en su contra.

En una entrevista con Infobae, el papa Francisco condenó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua con un contundente mensaje sobre la detención del obispo Álvarez.

“Con mucho respeto, no me queda otra cosa que pensar que en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, afirmó el papa. “Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35", apuntó.

A su vez, el papa indicó que “son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”.

De esta manera, el vínculo diplomático de al menos 115 años, entre Nicaragua y El Vaticano, se encuentra roto.