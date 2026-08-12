El presidente Abelardo De La Espriella llegó por primera vez desde su posesión a la Casa de Nariño: así fue su arribo en helicóptero

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó este miércoles a la Casa de Nariño por primera vez desde su posesión del pasado viernes 7 de agosto. Lo hizo en un helicóptero.

Desde allí, el presidente se dirigió al Palacio de San Carlos desde donde previamente había anunciado que despachará.

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De La Espriella llegó a Bogotá luego de visitar varias de las zonas afectadas en Colombia por un poderoso terremoto de 7,4 de magnitud que impactó al país el pasado lunes.

El mandatario, en uno de sus últimos mensajes sobre el poderoso temblor, celebró el rescate de una mujer entre los escombros en Pereira.

“¡Hay esperanza! Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos. Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda”, aseguró.

El mandatario dijo que es esa “noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a “seguir creyendo”. “Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias”, consideró.

El presidente se reunirá con el vicepresidente José Manuel Restrepo y con el canciller Omar Bula en el Palacio.