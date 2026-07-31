La Casa Blanca desata polémica tras usar la canción "La Mudanza" de Bad Bunny para destacar políticas migratorias de Trump

La Casa Blanca desató una fuerte controversia en redes sociales tras publicar un video en la plataforma TikTok en el que presume los resultados de las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump utilizando de fondo el tema musical ‘La Mudanza’ del artista puertorriqueño Bad Bunny.

El metraje, que ya supera el millón de reproducciones, inicia con imágenes del mandatario mientras se escucha el verso "Un aplauso pa’ mami y papi, porque en verdad rompieron". Sin embargo, la cuenta oficial de la Casa Blanca tradujo la frase al inglés adaptándola como: "Un aplauso para Donald J. Trump, porque realmente arrasó".

A medida que avanzan las trompetas del tema perteneciente a su exitoso álbum 'Debí Tirar Más Fotos', el video muestra escenas de agentes federales realizando detenciones, personas arrestadas con las manos atadas y operativos de control fronterizo.

En la producción se exponen los rostros de los detenidos mientras se resguarda la identidad de los oficiales.

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El uso del tema ha generado un intenso debate en las plataformas digitales, debido a que Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) ha sido un abierto opositor a las políticas de deportaciones masivas y ha evitado programar giras de conciertos en territorio norteamericano como protesta por las medidas migratorias.

Además, el propio presidente Trump llegó a calificar en el pasado como "terrible" la presentación del artista en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl por cantar íntegramente en español.

La publicación en TikTok ha dividido las reacciones de los usuarios entre sectores que respaldan las medidas del Gobierno estadounidense y fanáticos del cantante que acusan a la Administración de utilizar su música sin autorización con fines de propaganda política.

Hasta el momento, ni el equipo legal de Bad Bunny ni el sello discográfico del artista se han pronunciado sobre si emprenderán acciones legales por el uso de la propiedad intelectual en este contenido.