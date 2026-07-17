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Eclipse de Sol

Por qué España será el mejor lugar del mundo para observar el histórico eclipse total de Sol del 12 de agosto

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El 12 de agosto, España podrá observar un impacte eclipse total de Sol - Mapa IGN
El 12 de agosto, España podrá observar un impacte eclipse total de Sol - Mapa IGN
La franja de totalidad cruzará importantes capitales provinciales españolas desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, ofreciendo un espectáculo astronómico excepcional.

España se prepara para convertirse en el mejor lugar del mundo para observar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

Este evento natural, que durará aproximadamente 4 horas y media en su totalidad, atravesará la península Ibérica de oeste a este, pasando por importantes capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca.

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Entre las ciudades privilegiadas se encuentran Oviedo, León, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Barcelona, entre otras.

El máximo del eclipse se producirá a las 19:46 horas cerca de Islandia, con una duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos.

En territorio español, el eclipse se observará en sus últimas fases, finalizando en Baleares casi en la puesta de sol. A pesar de esto, se espera la llegada de numerosos "cazadores de eclipses" y turistas de todo el mundo.

Además, el fenómeno coincide con la víspera del máximo de la lluvia de estrellas Perséidas, ofreciendo una doble oportunidad astronómica única.

El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, con una duración de totalidad de 76 segundos y el Sol a 12 grados de altura sobre el horizonte.

En Burgos, la totalidad durará 104 segundos, mientras que en Madrid el eclipse solo se verá parcial, comenzando a las 19:37 y terminando a las 21:24, alcanzando una magnitud máxima a las 20:32 horas.

Palma de Mallorca será el último lugar donde se observe el fenómeno, comenzando a las 19:38 y alcanzando su máximo a las 20:32, con el Sol a tan solo 2 grados sobre el horizonte.

La línea de centralidad, que representa el punto óptimo de observación con mayor duración del eclipse, pasa cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca.

Los expertos recomiendan buscar lugares con el horizonte oeste despejado de obstáculos como edificios o árboles, ya que el eclipse ocurrirá a muy baja elevación.

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Esta característica, sin embargo, ofrece una oportunidad excepcional para los astrofotógrafos, que podrán capturar imágenes espectaculares del Sol eclipsado junto a monumentos y paisajes.

Es importante recordar que existen varios tipos de eclipses solares. Los totales ocurren cuando la Luna se alinea perfectamente con la Tierra y el Sol, desde una perfecta distancia de la Tierra que le permite bloquear completamente su cara y oscureciendo el cielo.

Los anulares se producen cuando la Luna está más alejada de nuestro planeta, luciendo más pequeña y creando un "anillo de fuego" al alinearse con el Sol.

Los eclipses parciales cubren solo una porción del Sol, y los híbridos —los menos comunes— cambian de anular a total según la curvatura terrestre.

Durante el eclipse total del 12 de agosto, los observadores privilegiados en la ruta de la totalidad podrán presenciar diversos fenómenos únicos.

Momentos antes de que el Sol quede completamente cubierto, la luz solar atravesará pequeños valles en el borde lunar, creando diminutos puntos brillantes conocidos como "perlas de Baily". Segundos después, aparecerá un último destello brillante denominado el "efecto anillo de diamante".

La Agencia Espacial Europea ha confirmado que ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse, permitiendo que audiencias de todo el mundo —especialmente en América Latina, Estados Unidos y otras regiones fuera de la trayectoria de totalidad— puedan presenciar este acontecimiento astronómico histórico desde cualquier lugar con conexión a internet.

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