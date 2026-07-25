Hijo de Jair Bolsonaro oficializa su candidatura a la presidencia de Brasil: enfrentará a Lula en octubre

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue nombrado oficialmente este sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre.

Con el presidente argentino Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en Sao Paulo eligió al senador de 45 años para medirse con el izquierdista Lula, que a los 80 busca la reelección.

La campaña se abre bajo la sombra de nuevos aranceles comerciales impuestos este mes por Estados Unidos a Brasil.

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"Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!", proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro durante su discurso, y sostuvo que Brasil "puede caminar pasos largos hacia una dictadura" si vence Lula.

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo del presidente de izquierda.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió sobre "el riesgo Lula" en los comicios de octubre, en un discurso inflamatorio en el que aseguró que Brasil debe salir de "su sometimiento al zurdo".

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"Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada", dijo Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años, durante la convención celebrada en un galpón anexo al estadio Pacaembu.

Flávio Bolsonaro lloró al referirse a su padre, que apareció en un video hecho con inteligencia artificial. La justicia le ha prohibido manifestarse políticamente desde la prisión domiciliaria.

Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, adoptada como símbolo por el bolsonarismo, los simpatizantes cantaron varias veces "Lula ladrón", en un recinto que se vació parcialmente mientras avanzaba el acto.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.